Damit hatten Shary und Ralph nicht gerechnet: Sie sind heute auf Sendung und jetzt gezwungen zu improvisieren. Wo sie sich gerade bei einem verzwickten Mühlespiel duellieren, erklären sie, wie das funktioniert. Außerdem geben sie die Bauanleitung für alles, was man zum "Luftkissenpuckschießen" benötigt - und die Antworten auf folgende Fragen: Warum kann man schwere Taschen besser auf dem Rücken tragen? Wer schwer zu tragen hat, der merkt schnell: Eine Schulter, eine Hand - oder die andere - das ist zu wenig. Menschen transportieren ihre Last am besten auf dem Rücken, ganz gleichmäßig verteilt, zum Beispiel per Rucksack. Denn dafür sind unsere Knochen gerüstet. Was bedeutet Tabula rasa? Wann geht etwas vor die Hunde? Wann ist man in der Bredouille? Woher kommt dieser Ausdruck? Wie schwer ist Schnee?