Da heutzutage ja nahezu jeder ein Telefon hat, will Willi in dieser Reportage herausfinden, wie das funktioniert. Er verfolgt eine Telefonleitung bis zur Hauptvermittlungsstation eines Telefonnetzbetreibers in München. Sobald man bei einem Telefon eine Nummer wählt, verbinden hier Alex und ihre Kollegen den Anrufer mit der richtigen Leitung. Nicht von Hand natürlich, dafür gibt es jede Menge spannende Technik, die sich Willi genau erklären lässt. Aber wie kommt die Stimme überhaupt durch eine Leitung? Das weiß Jana von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Zusammen mit der Physikerin baut Willi aus Draht, zwei Luftballons und zwei Magneten ein simples, aber funktionierendes Telefon. Kein Wunder, dass Jana sich so gut auskennt: Ihr Urgroßvater hat mit dem Erfinder Philipp Reis am ersten Telefon der Welt gebastelt! Doch Telefonieren kann man ja auch ganz ohne Kabel - per Funk, mit dem Handy! Handys stehen mit Funkmasten in Verbindung, die auf Häusern und Türmen angebracht sind. Willi steigt mit Monteur Helmut aufs Dach und montiert einen neuen Mast, damit mehr Menschen eine gute Verbindung haben. Ob die unsichtbare Handystrahlung krank machen kann, will Willi von Hans im Umweltinstitut München wissen. Mit einem Strahlungsdetektor spüren die beiden versteckte Handymasten auf. Und Willi erfährt, wie man mit dem Handy richtig umgeht, um sich vor zu viel Strahlung zu schützen. Hoppla, fast wäre das Handy auf den Boden gefallen! Vielleicht wäre das aber nicht einmal so schlimm, denn Testanlagen-Chef Rolf lässt bei der Firma Siemens jeden Tag absichtlich brandneue Handys 18 Mal auf einen Steinfußboden knallen: So testet er, wie empfindlich die Geräte sind und kann Verbesserungsarbeiten einleiten. Schließlich klingelt es bei Willi. Apropos klingeln: Wer komponiert eigentlich die Klingeltöne? Anrufer David Ellis kann weiter helfen. In dessen Tonstudio am Ammersee erfährt der Reporter, wie Komponisten und Musiker die Handys zum Klingeln bringen.