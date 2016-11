1386 Trillionen Liter Wasser soll es auf der Erde geben. Einige davon befinden sich im Studio bei Shary und Ralph: Das Ah!-Team sucht nach dem Meeresspiegel, findet heraus, ob er wirklich steigt, wenn sich das Klima verändert - und woher der Blaue Planet seine Farbe hat. Außerdem gibt es den Wasserfilter-Test: Können sie im Haushalt unser Wasser verbessern? Sicher ist: Wer Durst hat, dem hilft Salzwasser nicht. Doch was würde in unserem Körper passieren, wenn wir es trotzdem trinken? Sogar in der Luft ist Wasser zu finden, zum Beispiel wenn es als Regen auf die Erde fällt. Hört der wieder auf, liegt ein besonderer Duft in der Luft. Wie kommt er dort hin - und was ist "petrichor"? Redaktion: Hilla Stadtbäumer (WDR)