Live-Übertragung des Freien Trainings zum Großen Preis von Mexiko in der Formel 1. Der 4,3 km lange Autódromo José Carlos Pace, der wegen seiner topografischen Lage zwischen zwei Seen auch Interlagos genannt wird, liegt gut zwölf km von Sao Paulo entfernt. 1973 war die Formel 1 hier erstmals zu Gast und nachdem zwischendurch der Große Preis von Brasilien auch in Rio de Janeiro ausgetragen wurde, ist er seit 1990 wieder fester Austragungsort im Formel-1-Kalender.