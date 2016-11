Tränen und Triumphe – seit 2006 ist der Brasilien-GP stets das vorletzte oder letzte Saisonrennen. Auf der Strecke vor den Toren von São Paulo wurden oft Weltmeister gefeiert. Oder gaben Fahrer den sicher geglaubten Titel aus der Hand. Lewis Hamilton erlebte dort beides, 2007 verspielte er alles, 2008 wurde er an selber Stelle erstmals Champion. Gewinnen konnte der Brite auf dem Kurs noch nie. Das gelang zuletzt zweimal in Folge Nico Rosberg — der nun seinerseits mit einem Sieg in Brasilien den ersten WM-Titel einfahren kann.