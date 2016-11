Vorberichterstattung zur Live-Übertragung des Großen Preis' von Brasilien in der Formel 1. Hier gibt es letzte Infos und Interviews, bevor die Ampel endgültig auf grün schaltet und das Rennen freigibt. In der Boxengasse ist das Gewusel jetzt am größten, denn zum einen versuchen die Mechaniker die Boliden bestmöglich präpariert an den Start zu bekommen, zum anderen wollen Journalisten aus aller Herren Länder letzte Eindrücke und Kommentare der Rennverantwortlichen einfangen.