Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Heute | RTL 2 | 20:15 - 21:20 Uhr | Fantasyserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Im Norden herrscht Bran Stark über das heruntergekommene Winterfell. Er wird von seltsamen Träumen heimgesucht. Seine Mutter Catelyn, die Witwe des Lord von Winterfell, reist in die Sturmlande, um ein neues Bündnis mit den Baratheons zu knüpfen. Doch König Renly, seine neue Frau Maegery und ihr Bruder Loras Tyrell scheinen andere Pläne zu haben. In Königsmund plant Tyrion Lennister, die Hand des Königs, drei Bündnisse durch Eheversprechen und spürt auf diese Weise einen Spion auf. Balon Graufreud entwickelt auf den Eisernen Insel einen Angriffsplan, während Maester Luwin auf Winterfell versucht, Brans Träume zu entschlüsseln. Original-Titel: Game of Thrones Untertitel: Was tot ist, kann niemals sterben Laufzeit: 65 Minuten Genre: Fantasyserie, USA 2012 Regie: Alik Sakharov Folge: 3 FSK: 12 Schauspieler: Tyrion Lennister Peter Dinklage Cersei Lennister Lena Headey Joffrey Baratheon Jack Gleeson Catelyn Stark Michelle Fairley Daenerys Targaryen Emilia Clarke Petyr Baelish Aidan Gillen Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets