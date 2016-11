Verrückt nach Meer Heute | RBB | 06:30 - 07:20 Uhr | Dokureihe Infos

In Singapur warten 500 neue Gäste auf die Schiffsbesatzung. Deck-Kadett Christian entgeht dem Trubel und erkundet die "Stadt des Löwen" lieber auf eigene Faust. Dabei blickt er bei einer Mutprobe der Gefahr direkt ins Auge. Die Passagiere Daniela und Lukas genießen in einem Hotelpool fast 200 Meter über der Erde einen atemberaubenden Sonnenaufgang. Aber Lukas ist nicht schwindelfrei. Untertitel: Sonne pur in Singapur Laufzeit: 50 Minuten Genre: Dokureihe, D 2013 Folge: 2