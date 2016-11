"Überschätzte Paare der Weltgeschichte" heißt seit mehr als fünf Jahren die bunteste und schrillste Rubrik der "Mitternachtsspitzen". Wilfried Schmickler und Uwe Lyko präsentieren in einem dreiteiligen "Best of" die außergewöhnlichsten Paare, ihre gelungensten Parodien, die besten Verkleidungen. Anekdotenreich, aber auch mit ein paar Hinweisen auf den jeweiligen Anlass der Parodien, kommentieren sie ihr so ganz anderes Kostümfest. Im ersten Teil gibt es ein Wiedersehen mit Loki und Smoky im Himmel, mit Maria und Josef an der Krippe im Stall zu Bethlehem, mit Angela Merkel und den Staatsmännern Nicolas Sarkozy, Silvio Berlusconi, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan, mit dem Traumpaar Carmen und Robert Geiss bei der Geldwäsche sowie mit Nscho-Tschi und deren Bruder Winnetou in den ewigen Jagdgründen.