Die Fernsehköche Martina Meuth und Bernd Neuner-Duttenhofer alias Martina und Moritz, Vorkoster Björn Freitag und Servicezeit-Köchin Anja Petralia kochen mit besten Zutaten kreative Gerichte: lecker, bunt und auf den Punkt - und jeder inspiriert seine Zuschauer auf seine ganz besondere Weise. Yvonne Willicks präsentiert in der Reihe "Meisterküche" ihre thematisch abgestimmten Lieblingsrezepte der WDR-Kollegen. Und Barkeeper Nic Shanker kennt die zu den Rezepten passenden Getränke und stellt gleichzeitig neue Trends der Barszene vor. Seine Drinks - mal mit, mal ohne Alkohol - treten an, die Meisterküche vollendet abzurunden. In der ersten, sehr deftigen und zünftigen Folge wird für Leib und Seele gekocht. Während Martina und Moritz ganz traditionell auf 'Kappes met Jehacktes' setzen, hat Anja Petralia Appetit auf einen exotisch abgeschmeckten Rote-Linsen-Gemüse-Eintopf. Björn Freitag serviert gefülltes Schweinefilet mit gratiniertem Kürbis. Dazu hat Bartender Nic zwei herbe Drinks auf Lager, die die Verdauung ankurbeln sollen.