Münchhausen und Frieda finden im Palast Unterschlupf. Doch Katharina die Große entpuppt sich als intrigantes Biest. Im märchenhaften Palast der Zarin finden Münchhausen und Frieda eine glanzvolle Zuflucht. Doch Katharina die Große will Münchhausen ganz für sich und ist rasend eifersüchtig auf das kleine Mädchen, das ihrem Baron so ähnlich sieht. Als sie hinter Friedas Geheimnis kommt, ist die ihres Lebens nicht mehr sicher und wird entführt in den Palast des Sultans, des Todfeinds von Münchhausen. Mit Constanze von Hellberg und seinen Freunden Vladimor, dem stärksten, und Hermes, dem schnellsten Mann der Welt, macht der Baron sich auf, Frieda zu befreien. Aus dem Treibsand kann Münchhausen sich am eigenen Schopf herausziehen; doch wie gelangen er und seine Kumpane in den Sultanspalast? Sie verkleiden sich als Frauen - mit Schleiern und in feinster Seide. Prompt verliebt sich der Sultan in Fatima alias Münchhausen. Als die Scharade auffliegt und die Helden kurz vor der Hinrichtung stehen, provoziert Münchhausen den Sultan zu einer halsbrecherischen Wette: Doch selbst wenn Münchhausen die Wette gewinnt, wird der Sultan sich an sein Versprechen halten und die Helden ziehen lassen?