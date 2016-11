Kokosnuss trainiert eifrig für die Drachenolympiade. Dort will er allen zeigen, was in ihm steckt. Am Wettkampftag mausert sich ausgerechnet sein Freund Oskar zu seinem größten Konkurrenten! Dabei wollte Oskar nicht einmal bei dieser blöden Olympiade mitmachen. Viel zu anstrengend und gefährlich findet er Wettkämpfe. Und jetzt soll er gegen seinen besten Freund Kokosnuss antreten - im Nasendrücken. Ist doch total egal wer gewinnt, oder etwa nicht?