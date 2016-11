Atemberaubende Küstenlandschaften, vertrackte Kriminalfälle und feiner britischer Humor: Inspektor Jury alias Fritz Karl soll in Südwest-England einen Serienmörder schnappen, der sich raffiniert zu tarnen weiß. Die Buchvorlage lieferte Bestseller-Autorin Martha Grimes. Im englischen Küstenstädtchen Dorset wird ein kleines Mädchen tot aufgefunden. Erst vor drei Tagen ist der verurteilte Mörder Sam Waterhouse nach jahrelanger Haft in den verschlafenen Ort zurückgekehrt. Er leugnet immer noch die damalige Tat, steht für die Dorfbewohner auf der Liste der Verdächtigen aber ganz oben. Gemeinsam mit dem geistreichen Adeligen Melrose Plant nimmt Inspektor Jury vom Scotland Yard die Ermittlungen auf, als ein weiteres Kind auf ähnlich tragische Weise in Dorset den Tod findet.