Die Organisation einer hochkarätigen Kunstausstellung in Hongkong entwickelt sich für die Kuratorin Victoria Philips zum Desaster. Zunächst werden die Exponate gestohlen, dann bemerkt sie, dass ihr Mann Peter sie betrügt. In dieser schwierigen Situation greift ihr der Nachtklubbesitzer Edward Lim unter die Arme, der einige der entwendeten Kunstschätze auf dem Schwarzmarkt wiederbeschaffen kann. Dessen Verstrickung mit der chinesischen Mafia bringt Victoria aber schon bald in tödliche Gefahr. Hongkong, 2012. Seit 15 Jahren gehört die einstige britische Kronkolonie wieder zur Volksrepublik. Als Zeichen chinesischer Weltoffenheit soll anlässlich des Jubiläums die Haiman-Sammlung, eine Kollektion prachtvoller Kunstschätze von unermesslichem Wert, erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden. Kuratorin der mit Spannung erwarteten Ausstellung ist die Berliner Kunstexpertin Victoria Philips, deren Mann Peter an der Organisation partizipiert. In der Nacht nach ihrer Ankunft werden jedoch alle Exponate gestohlen. Victoria muss hochwertigen Ersatz finden, doch die chinesischen Sammler sind einer Europäerin gegenüber abweisend. Unerwartete Hilfe erhält Victoria von dem prominenten Nachtklubbesitzer Edward Lim, der ihr die Tür zum chinesischen Kunstmarkt öffnet und sie leidenschaftlich umwirbt. Dass ihr Mann sich unterdessen auf Prostituierte einlässt, erleichtert ihr die Entscheidung, eine Nacht mit Edward zu verbringen. Als Kommissar Braddock den Verdacht äußert, dass der Geschäftsmann in den Raub der Haiman-Sammlung verwickelt ist, gerät Victoria in ein emotionales Dilemma.