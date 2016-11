Leg dich nicht mit Zohan an Heute | Kabel eins | 20:15 - 22:25 Uhr | Agentenkomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Anti-Terror-Kämpfer Zohan (Sandler) täuscht seinen Tod vor und setzt sich nach New York ab, um als Friseur ältere Damenkundschaft zu betören. Alles läuft super - bis der Terrorist „Phantom" (John Turturro) wieder auftaucht. Original-Titel: You Don't Mess with the Zohan Laufzeit: 130 Minuten Genre: Agentenkomödie, USA 2008 FSK: 6 Schauspieler: Zohan Adam Sandler Phantom John Turturro Dalia Emmanuelle Chriqui Michael Nick Swardson Gail Lainie Kazan Salim Rob Schneider