Das Sitcom-Kabarett "3. Stock links" mit Kabarettist und Comedian Sebastian Pufpaff, dem Münchner Kabarettist, Musiker und Moderator Hannes Ringlstetter und Maike Kühl, dem Ensemblestar des Düsseldorfer Kommödchens, geht in die zweite Runde. Auch in der neuen Staffel der Gesellschaftssatire liefern sich die drei Bewohner von Deutschlands provokantester Kabarettisten-WG messerscharfe Dialoge mit gewohnt bissigem Humor. Sechs neue Folgen ab dem 10. November 2016, jeden Donnerstag ab 23:30 Uhr im Ersten. Rückblick: Im 3. Stock versammeln sich alle Psychosen, Egoismen und Neurosen, die die große Welt im Kleinen widerspiegeln. Der Mensch kann nun mal nicht alleine, und so finden sich Comedian Sebastian und Politikerin Maike. Sie ziehen zusammen und genießen ihr Glück als Paar, bis plötzlich Maikes Bruder Hannes mit gepackten Koffern vor der Tür steht - ein gescheiterter Musiker, der die komfortabel eingerichtete Bürgerlichkeit der WG im Nu durcheinanderbringt. "3. Stock links" - die Gesellschaftssatire im Sitcom-Format - behandelt die Themen, auf die es in der heutigen Hochleistungsgesellschaft ankommt. Partnerschaft, Geld, Beruf, Gesundheit und vieles mehr werden im familiären Rahmen der Dreier-WG dargestellt. Mit gewohnt skurrilen Handlungen und Lösungsansätzen für ihre Probleme sorgen die Hauptcharaktere und zahlreiche prominente Gäste wie z.B. Christian Tramitz, Christian Rach oder Maxi Schafroth für jede Menge Spaß und Unterhaltung. Die in der zweiten Staffel eingeführte szenische Erzählweise bietet neue Möglichkeiten, die Zuschauer zu überraschen, zum Lachen zu bringen und relevante Themen aus einem neuen Blickwinkel betrachten zu lassen. Die sechs neuen Folgen werden aufeinanderfolgend einmal wöchentlich im Ersten ausgestrahlt.