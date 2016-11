In der Reichspogrom-Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brannten in ganz Deutschland Synagogen, jüdische Geschäfte und Wohnhäuser. Die Brutalität und der Schrecken dieser Ereignisse sind bis heute unvergessen. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen lebten Juden und Nichtjuden bis Anfang der 1930er Jahre friedlich Tür an Tür. In manchen Orten stellten sie sogar ein Drittel der Einwohner. LexiTV blickt in dieser Ausgabe zurück auf die November-Pogrome, analysiert geschichtliche Ursachen für den Hass auf Andersgläubige und lässt Zeitzeugen berichten. Ein Holocaust-Überlebender aus Chemnitz erzählt, wie er die Pogromnacht als 13jähriger miterlebte. In Südthüringen begibt sich die Sendung mit Lokalhistorikern und engagierten Bewohnern auf die Suche nach Spuren jüdischen Lebens in der Region. Und in Leipzig verbringt LexiTV einen Tag mit dem Rabbi der heute größten Jüdischen Gemeinde in Mitteldeutschland.