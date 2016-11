96 Hours - Taken II Heute | VOX | 20:15 - 22:05 Uhr | Actionthriller HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Bryan Mills (Liam Neeson), der eineinhalb Jahre zuvor seine Tochter Kim aus den Händen albanischer Menschenhändler befreit hatte, gerät mit seiner Ex-Frau Lenore selbst in Gefahr. Der Vater eines bei der Befreiungsaktion getöteten Albaners will sich rächen und entführt Mills und Lenore in Istanbul. Um zu überleben, ist Mills diesmal auf die Hilfe seiner Tochter angewiesen. Original-Titel: Taken 2 (Extended Cut) Laufzeit: 110 Minuten Genre: Actionthriller, F 2012 Regie: Olivier Megaton, Luc Besson FSK: 16 Schauspieler: Bryan Mills Liam Neeson Kim Maggie Grace Lenore Famke Janssen Sam Leland Orser Casey Jon Gries Bernie D. B. Sweeney