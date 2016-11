Kommissar von Meuffels ermittelt im Umfeld eines elitären Kindergartens, um den Mord an einer jungen Mutter aufzuklären. Die Mutter eines Kleinkindes wird ermordet aufgefunden. Kommissar von Meuffels hofft, das Motiv für die Tat in dem neu gegründeten elitären Kindergarten finden zu können, den der Lebensgefährte der getöteten Frau mit viel Geld und Engagement aufbaut. Die Elternschaft ist gerade dabei, sich anlässlich der Probleme mit einem aggressiven Zweijährigen zu zerstreiten, der anderen Kindern der Einrichtung regelmäßig schwere Bissverletzungen zufügt. Die Mutter dieses Kindes wird als Kindergartenleiterin doppelt zur Verantwortung gezogen. Das Mordopfer war Teil dieses Konfliktes, der im Verlaufe der Ermittlungen groteske Züge annimmt. Der Lebensgefährte der Getöteten muss inzwischen nicht nur mit ansehen, wie sein Kindergartenprojekt vor die Hunde geht, sondern auch noch darum kämpfen, dem Kind weiterhin ein Vater sein zu dürfen. Kommissar von Meuffels ermittelt an einem Ort, der ziemlich schnell den Schein der heilen und perfekten Welt verliert.