Angst auf dem Heimweg: Wie gehen Frauen damit um? Frauen haben oft Angst, wenn sie nachts alleine nach Hause gehen. Dunkle Unterführungen, leere Straßen ohne Licht - Es gibt Angsträume, die wir bewusst meiden. Ist das alles nur eine Reaktion auf Panikmache? Wie kommt das? Und was machen wir mit dieser Angst? Susanne und Ingrid arbeiten bei einer Frauenberatungsstelle und kennen dieses Gefühl. Mit ihnen spricht Frau tv über die realen Gefahren und Ängste von Frauen auf dem Heimweg und sucht nach Lösungswegen. "Altern ist zum kotzen!" Wie ich trotzdem positiv bleibe: Heike ist 57 Jahre alt und findet älter werden "zum kotzen". Sie hasst es in der Menopause zu sein und Sätze wie "50 ist das neue 30!" hält sie für völligen Humbug, der Frauen nur das Leben schwer macht. Sie möchte deshalb offen reden über Stimmungsschwankungen, Gelenkschmerzen und Sex jenseits der Wechseljahre. Und sie möchte andere Frau dazu ermutigen, zu ihrem Alter und ihren Befindlichkeiten zu stehen. Das Leben ist endlich: Mein Job als Palliativschwester: Birgit hilft Menschen, damit sie die letzte Zeit des Lebens zuhause verbringen können. Sie arbeitet als Palliativschwester und hat täglich intensiven Kontakt mit sterbenskranken Patienten. Wie geht man damit um? Wie verkraftet sie seelisch diesen Job? Wie setzt sie sich mich dem Tod auseinander? Sie hat einen anderen Blick auf die Dinge des Lebens entwickelt. Bin ich Feministin? Über eine gute Sache, die ein verdammt schlechtes Image hat: Sie ist supermega-cool, supermega-selbstständig. Sie hasst Chauvinismus, freut sich, wenn sie Männern gefällt und ist für ein gleichberechtigtes Dasein von Männern und Frauen - im Job, in der Familie und überhaupt. Ist sie also Feministin? Und was macht überhaupt eine Feministin aus? Frau tv-Reporterin Katja Garmasch versucht genau das herauszufinden. - Bin ich Feministin? Über eine gute Sache, die ein verdammt schlechtes Image hat