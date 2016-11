Online bis zum Abwinken Heute | ONE | 06:00 - 06:15 Uhr | Reportage Infos

Mehr Termine Inhalt Melissa macht die Nacht im Internet durch. Mit ihrer Webcam nimmt die Kölnerin 24 Stunden lang ununterbrochen alles auf, was sie tut - und sendet es live ins Netz. Die Zuschauer können ihr Textnachrichten schreiben und sie reagiert darauf sofort im Video. Besonders bei Kindern und Jugendlichen ist die Videoplattform "Younow" gerade sehr beliebt. Sie filmen sich beim Kochen, Schlafen oder Musizieren. Jeder versucht, so viele Zuschauer wie möglich zu sammeln - und einige verraten dabei mehr über sich im Netz, als ihnen und ihren Eltern lieb ist. Patrick Stijfhals hat drei "Younower" jeweils einen Tag lang begleitet. Laufzeit: 15 Minuten Genre: Reportage, D 2015