Clara ist geschockt, dass Desirée sie erpresst - doch sie kann sich nicht dagegen wehren. Als Adrian von Mellis Problem erfährt, macht er sich große Sorgen und sucht Clara auf. Die geht auf Abstand zu ihm, doch Adrian setzt sich trotzdem dafür ein, dass Melli nicht entlassen wird. Desirée bietet Adrian Hilfe in Bezug auf Claras Homepage an, was ihn sehr freut. Als er Clara davon erzählt, reagiert sie erneut ausweichend und macht wenig später sogar eine abfällige Bemerkung über Desirée - Aus Angst, Oskar zu verlieren, will Tina ihm nichts von dem Kuss mit David erzählen. Doch dann ertappt David sie dabei, wie sie sich Gedanken über ihre Gefühle macht. Melli entschuldigt sich bei Friedrich und erhält eine Verwarnung. Nachdem auch Oskar sie nicht finanziell unterstützen kann, pachtet sie das Restaurant auf eigene Faust. Michael gibt Fabien Nachhilfe in Mathe. Allerdings überfordert er seinen Sohn damit.