Der Sheriff führt in Sherwood eine Brieftaube zum Posttransport ein. Zur Demonstration nimmt er ein Blatt von Marian. Er ahnt nicht, dass darauf eine Zauberformel steht. Mit Marians Namen. Marian gerät in Panik. Nicht auszudenken, was passiert, wenn das Blatt in die falschen Hände gerät! Eine wilde Jagd nach der Taube beginnt, aber die ist geschickt. Und dann vermisst Mathilda auch noch ihr Schokoladenkuchenrezept. Das Dorf steht Kopf.