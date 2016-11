So spielt das Leben Heute | VOX | 20:15 - 22:35 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Eric ist ein Chaot und Holly irgendwie spießig. Doch ihre Freunde Alison und Peter haben sich in den Kopf gesetzt, dass die beiden das perfekte Paar wären. Die einzige Gemeinsamkeit der beiden ist, dass sie die Paten der kleinen Sophie sind. Also lässt man sie mit dem Baby allein, um zu sehen, ob sich der Rest dann einfach findet. Laufzeit: 140 Minuten Genre: Komödie, GEO, USA 2010 FSK: 6 Schauspieler: Holly Berenson Katherine Heigl Eric Messer Josh Duhamel Sam Josh Lucas Alison Novak Christina Hendricks Peter Novak Hayes MacArthur Janine Groff Sarah Burns