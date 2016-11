Als der zehnjährige Kevin plötzlich Atemnot bekommt, bringen Nils und Melanie ihn ins Elbkrankenhaus. Dort fällt Dr. Jasmin Jonas der stechende Geruch vom Trikot des Jungen auf. Untersuchungen ergeben, dass das Shirt Spuren des Kampfgases Grünkreuz enthält. Wie kommt diese hochgiftige Chemikalie in die Kleidung? Nils und Melanie beginnen mit den Ermittlungen. Kevins Vater kann sich angeblich nicht erinnern, wo er das Trikot gekauft hat. Die Polizisten finden heraus, dass Grünkreuz zur Desinfektion von Containern benutzt wird, die mit Schiffsladungen aus Asien kommen. Hat Kevins Vater als Transportarbeiter im Hafen Trikots gestohlen? Als sich bestätigt, dass noch mehr verseuchte Trikots in Umlauf sind, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Boje und Franzi werden in ein Pferdewettbüro gerufen. Dort trifft Boje auf seinen Vater Hubert. Ein Gast behauptet, dass Hubert ihm Geld schulde. Brigitte Böhlich macht sich dagegen zu Huberts Fürsprecherin. Boje und Franzi bringen die drei aufs PK. Als die gegenseitigen Beschuldigungen kein Ende nehmen, macht Boje den Fall zur Chefsache.