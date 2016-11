Die FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft umfasst dieses Jahr neun Stationen auf drei Kontinenten. Los geht es am 17. April mit den 6 Stunden von Silverstone, das Saisonfinale findet am 19. November in Bahrain statt. Die 6 Stunden von Spa-Francorchamps am 7. Mai auf der berühmten "Ardennenachterbahn" sind die Generalprobe für den Saisonhöhepunkt die 24 Stunden von Le Mans am 18. und 19. Juni. Auch die deutschen Motorsport-Fans dürfen sich freuen, denn nach 2015 gastiert die WM zum zweiten Mal auf dem Nürburgring. Das 6-Stunden-Rennen am 24. Juli ersetzt erneut das Rennen von Sao Paulo, da die brasilianische Rennstrecke von Interlagos derzeit modernisiert wird. Für die Michelin-Partnerteams von Audi, Porsche und die in Köln beheimatete Toyota-Mannschaft wird dies ein echtes Heimspiel. Das 6-Stunden-Rennen findet auf dem 5,1km langen GP-Kurs in der Eifel statt. Danach überquert der WEC-Tross den Atlantik, um in Mexiko eine Premiere zu feiern, denn am 3. September findet erstmals ein Langstrecken-Rennen im Autódromo Hermanos Rodríguez statt. Zwei Wochen später, am 16. September, steht in Texas auf dem Circuit of the Americas der sechste Saisonlauf auf dem Programm. Danach geht es zum Endspurt über den Pazifik zum 6-Stunden-Rennen im japanischen Fuji und anschließend weiter nach Shanghai. Wie bereits im Jahr Vorjahr findet das Saisonfinale 2016 im November in Bahrain statt. - 6 Stunden von Shanghai/China: 8. von 9 Saisonrennen