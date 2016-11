Es ist ein politisches Erdbeben. Milliardär Donald Trump siegt bei der Präsidentenwahl in den USA. Seinen Sieg hatte keiner ausgeschlossen, aber als er einen Schlüsselstaat nach dem anderen gewann, schwand die Hoffnung im Clinton-Lager. Der "Brennpunkt" geht der Frage nach, warum die Mehrheit der Amerikaner "Ja " sagte zu Trump. In Reportagen und Gesprächen wird skizziert, wie zerrissen das Land nun ist. Gefragt wird auch, mit welchem Programm und welcher Mannschaft Trump regieren will. Zudem gibt es Schalten zu Korrespondenten weltweit, wie in anderen Ländern der Tri umph Trumps aufgenommen wird, und was er für die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten bedeutet.