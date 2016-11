Nachdem Ray Schenkel 21 Jahre wegen Vergewaltigung in Haft gesessen hat, wurde der Rest seiner Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Nach seiner Entlassung machte er sich auf den Weg nach New York. Als er dort mit dem Bus angekommen war, wurde ein Mädchen in unmittelbarer Nähe zum Busbahnhof missbraucht. Obwohl vieles dafür spricht, dass Schenkel wieder zugeschlagen hat, mahnt Captain Cragen zur Objektivität. Um dem Verdächtigen die Tat nachweisen zu können, stellt ihm Detective Stabler eine Falle. (SV1)