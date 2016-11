Ein Mann wacht ohne jegliche Erinnerung inmitten eines Weinberges auf. Über ihm hängt die blutverschmierte Leiche einer jungen, bildschönen Frau. Auf der Suche nach Hilfe gelangt er in die Dorfkneipe von Kaltenzell. Gemeinsam mit dem Wirt und anderen Dorfbewohnern durchkämmt er den Weinberg, doch von der Toten fehlt jede Spur. An seinem Geisteszustand zweifelnd, bietet ihm der Wirt ein Zimmer in seinem Gasthaus an. Ab diesem Zeitpunkt ereignen sich für den Unbekannten Mann ohne Erinnerung immer mysteriösere Zwischenfälle. Abgesehen von den unheimlichen Eigenarten der Dorfbewohner, steht plötzlich eine Frau vor seiner Tür, die ihm augenscheinlich nahe steht. Nach einer gemeinsamen Nacht verschwindet diese jedoch ohne eine Spur. Hat er sich die Nacht und die Leiche etwa nur eingebildet? Auf der Suche nach Antworten stellt er fest, dass es sich bei der Toten aus dem Weinberg um die amtierende Weinkönigin Sophia Finck handelt. Als er diese lebendig in ihrem Elternhaus auffindet und Sophia ihn verzweifelt um Hilfe bittet, scheint die Verwirrung perfekt. Doch nur kurze Zeit später wird Sophia tatsächlich tot im Weinberg aufgefunden...