Brillenbärin Julia ist wieder Mutter geworden! Um die Tiere nicht unnötig zu stören, dürfen in der ersten Zeit nach der Geburt nur die Tierpfleger in die Nähe des Nachwuchses. Tierpfleger Detlef Balkow hat die verschiedenen Entwicklungsschritte des kleinen Bärenmädchens filmisch festgehalten. Mittlerweile ist das Einzelkind drei Monate alt und beim Spielen mit den Pflegern schon ganz schön kess. Am selben Tag wie das Brillenbär-Mädchen kam auch der Nachwuchs bei den Baribals zur Welt. Im Gegensatz zu Julias Tochter sind die zwei Jungs von Schwarzbärin Rita aber noch viel stärker auf ihre Mutter fixiert. Die Pfleger müssen sich deshalb Einiges einfallen lassen, um die beiden für einen Gesundheitscheck von ihrer Mutter trennen zu können. Wesentlich einfacher hat es da inzwischen Julian These im Umgang mit Gorilla Ivo. Dank regelmäßigem Clickertraining kann der Tierpfleger problemlos die Wunde hinter Ivos Ohr versorgen. Die hatte sich der Affenmann bei einer Rangelei mit den Gorilla-Weibchen zugezogen. Nicht ganz spurlos ist an Wasserschwein-Mama Elena die Aufzucht ihrer Jungtiere vorbei gegangen. Zum ersten Mal hat sie fünf Kinder zur Welt gebracht, was der zahmen Wasserschwein-Frau wohl etwas auf den Magen geschlagen ist. Reviertierpfleger Christian Möller versucht die gestresste Mutter mit einer speziellen Diät wieder aufzupäppeln. Auch bei den Humboldt-Pinguinen im Tierpark sind die Pfleger auf die gesunde Lebensweise ihrer Tiere bedacht. Nach dem Frühsport im Wasser gibt's zum Frühstück lecker Fisch präpariert mit einer Vitamintablette. Manch ein Pinguin stellt sich bei der Futtervergabe gleich zweimal an. Die Tierpflegerinnen müssen aufpassen, dass keiner eine "Überdosis" erhält. Große Aufregung bei den Polarwölfen im Zoo: Auf ihrer Anlage soll der Rasen neu gesät werden. Vorübergehend werden die Wölfe deshalb ins Nachbargehege ausquartiert. Hier wohnt normalerweise Braunbärin Siddy. Das kanadische Rudel ist völlig aus dem Häuschen…