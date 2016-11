Am Isar-Ufer wird die Leiche von Til Brückner gefunden. Alles deutet darauf hin, dass der junge Mann ertrunken ist. Aber wer geht freiwillig im Herbst nachts baden - und dann noch nackt? Die SOKO 5113 nimmt die Ermittlungen auf und stößt auf eine Reihe von Fragen im Umfeld des Toten: Warum wird Til Brückner von niemandem vermisst? Wie konnte er trotz seiner Schulden eine große Reise buchen? Und wo sind seine Kleidung und der Wagen? Als sich herausstellt, dass das Wasser in der Lunge des Toten nicht aus der Isar, sondern aus dem Starnberger See stammt, bekommt der Fall eine entscheidende Wendung.