Ein Hippo taucht mit einem ungewöhnlichen Futter- Problem in Wisspers Badezimmer auf. Manche aus Ihrer Herde scheinen ihre Essmanieren vergessen zu haben. Zu jeder Mahlzeit wird gedrängelt und geschubst ein wirklich unbequemes Durcheinander. Wissper ruft Herbert das Ziehpferd. Er soll helfen, dass in der Herde wieder Harmonie herrscht. Als Wissper Herbert in Aktion beobachtet, kommt sie auf eine tolle Idee und schon bald sieht man, wie die Hippos in Harmonie miteinander futtern.