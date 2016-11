Prinz John lässt zur weiteren Vermehrung seines Reichtums eine Maut-Station direkt an Derkes Turm errichten. Niemand darf mehr passieren ohne zu bezahlen. Der Turm soll abgerissen werden. Derke ist außer sich. Der Turm ist sein Zuhause. In einem wilden Kampf mit Hund Flynn schlägt Derke Flynn durch Feuerspeien in die Flucht. Er ist ja ein verwandelter Drache. Um sich den Sheriff und seine Männer vom Hals zu halten, wird er zum Schlossgeist. Auch wenn Prinz John behauptet, keine Angst vor Geistern zu haben, da es keine Geister gebe, geht Robin Hoods Plan auf.