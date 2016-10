Die Invasion der Luftballons: Ein Karamellbonbon-Wettbewerb, das ist genau nach dem Geschmack unserer außerirdischen Freunde. Aber aus dem Spaß wird nichts, denn DeSpray Bay wird plötzlich von merkwürdigen, runden, schwebenden Wesen heimgesucht. Das kann nur eines bedeuten: Eine feindliche Invasion böser Außerirdischer! Dass es sich in Wahrheit um Luftballons handelt, merken die Aliens nicht. Und als Tommy mit einem Heißluftballon davon schwebt, glauben sie an eine Entführung ihres Freundes von der Erde! Swankys Entscheidung: Swanky fand die Erde eigentlich immer schon doof. Da kommt ihm das Angebot von Imperator Breet gerade recht, neuer Botschafter auf dem Planten Rudesmell zu werden. Während er die Koffer packt, merken seine Freunde Tommy, Dinko und Gumpers, wie sehr sie ihn vermissen werden. Aber können sie Swanky von seinem Vorhaben abbringen? Die Monster-Party: Wieder einmal muss Alien Dinko seinen Freund "Tommy von der Erde" aus großer Gefahr retten. Diesmal droht das Unheil auf einer Party des verzogenen Bengels Granville. Dinko hat erfahren, dass Tommy nicht zu der Party will, weil es dort ganz furchtbar sein soll. Ob dort wirklich grausame Dinge geschehen? Dinko wähnt seinen Freund in Lebensgefahr!