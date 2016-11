Nervenarzt Becker (Kris Kristofferson) führt böse Experimente an dem Soldaten Jack (Brody) durch. Nun beginnt ein irrer Trip: Jack reist in die Zukunft, wo er die Alkoholikerin Jackie (Keira Knightley) trifft. Gemeinsam müssen sie Jacks Tod in der Vergangenheit verhindern.