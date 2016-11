* Marken- und No-Name-Produkte: Beide gleich? Immer wieder hört man davon, dass namhafte Hersteller ihren Joghurt oder Eierlikör, ihre Sprühsahne oder Teebeutel einmal als teures Markenprodukt, aber auch, mit anderer Verpackung, zu einem viel günstigeren Preis verkaufen. Kann man die gleiche gute Qualität wirklich viel billiger bekommen? Und woran erkennt man die Produkte und deren Hersteller? * Handwerkertest: Abkassiert bei der Dachreparatur? Wenn durch Herbststürme am Hausdach Schäden enstehen, ist dringend eine Reparatur notwendig. Doch längst nicht alle Dachdecker arbeiten seriös und zuverlässig. Wie erkennt man eigentlich gute Handwerker? Und wo findet man sie? "Markt" deckt auf! * Ferienhausärger: Stress mit Dreck. Ein junges Paar aus Wolfsburg freut sich auf den Urlaub. Doch im Ferienhaus in Dänemark befinden sich Schimmel, Brandlöcher und klapprige Elektrik. Stress satt statt Erholung pur. Bekommen die beiden nun wenigstens zur Entschädigung etwas vom Mietpreis zurück? "Markt" mischt sich ein. * Wundermittel Vitamin D: nötig oder schädlich? In der dunklen Jahreszeit kaufen viele Deutsche das "Sonnenvitamin" D, entweder in der Apotheke oder beim Discounter. Es soll unter anderem gegen Depressionen und Krebs helfen und das Herz und die Knochen schützen. Die Pharmaindustrie macht mit Vitamin-D-Produkten ein Millionengeschäft. Doch Experten warnen: Diese Präparate können schnell überdosiert werden. Ist Vitamin D nur überflüssig oder sogar schädlich? "Markt" will's wissen. * Würdenträger beschenkt: unzulässig oder erlaubt? Eine gläubige Rentnerin bedachte jahrelang einen Würdenträger der evangelischen Kirche mit viel Geld. Auch seine Familie erhielt Zehntausende Euro. Durfte der Kirchenmann diese großzügigen Geschenke annehmen? Nach dem Pfarrdienstgesetz der EKD ist das eigentlich unzulässig. Doch der ehemalige Probst streitet ab, sich persönlich bereichert zu haben. Kann ein Verfahren der Landeskirche noch Aufklärung bringen? * Das neue DVB-T2 HD: scharf, mobil, noch mehr Programme. Die alte Fernsehverbreitungstechnik DVB-T wird Ende März 2017 auch in einigen Regionen Norddeutschlands abgeschaltet. Damit man dann nicht plötzlich in die Röhre guckt, wenn es im Programm am spannendsten wird, muss man sich rechtzeitig eine neue Set-Top-Box anschaffen. "Markt" gibt Tipps zur Umrüstung. - Das neue DVB-T2 HD: scharf, mobil, noch mehr Programme