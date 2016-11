Vor der Notaufnahme des EKH bricht Petra Wegmann, die gemeinsam mit ihrem Mann Harry einen Campingplatz betreibt, zusammen. Heftige Anfälle von Übelkeit und Durchfall haben sie bewogen, ins Krankenhaus zu fahren. Jasmin und Haase stellen eine lebensbedrohende Infektion fest. Der erste Verdacht heißt Cholera. Als die Wegmanns auf die Isolierstation gebracht werden sollen, flüchten sie. Gerade beginnt die Campingplatzsaison, da können sie sich keine Ausfallzeit leisten. Doch weit kommen sie nicht: Sie streiten sich auf halber Strecke mit dem Taxifahrer um die Fahrtkosten, und dieser ruft vor Wut die Polizei. Nils und Melanie versuchen zu schlichten, als sie gerade der Funkspruch ereilt, dass ein Mann und eine Frau mit Verdacht auf Cholera aus dem EKH geflohen sind. Bei dem Versuch, Frau Wegmann in den herbeigerufenen Rettungswagen zu setzen, kommt Nils mit Erbrochenem in Berührung. Nun heißt es für alle, die mit der schwer kranken Patientin Kontakt hatten, schnellstmöglich in die Isolierstation gebracht zu werden: Nils, Melanie, Haase, Harry Wegmann und der griechische Taxifahrer bleiben im EKH, bis klar ist, welcher Erreger die Symptome hervorruft. Doch wo hat Frau Wegmann sich angesteckt? Sie war nicht in Urlaub, und es gibt nur ein paar Dauergäste, die schnell ausfindig gemacht werden. Boje und Franzi suchen das Gelände ab und machen eine interessante Entdeckung.