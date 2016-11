Der amerikanische Detective Thomas Conley reist nach Schweden, um mit dem schwedischen Polizisten Mikael Eklund eine Mordserie aufzuklären. Die Opfer sind blond, hübsch und werden zwischen gelben Blumen gefunden. Nachdem Conley den Serienmörder in New York jagte, führt ihn die Spur nach Schweden, wo er dem erfahrenen Eklund unterstellt wird. Conley ist ein kompromissloser Ermittler, der auf der Jagd nach dem Serienmörder seinen Partner verloren hat. Eklund ist ein erfolgreicher aber arbeitsmüder Polizist, der seinen Dienst quittieren will, um als Sicherheitsbeamter in der Firma seines ehemaligen Kollegen Henrik einzusteigen. Beide müssen trotz ihrer Unterschiede zusammenzuarbeiten, denn der Serienkiller ist auf der Suche nach neuen Opfern. Dabei haben der Schwede und Amerikaner mehr gemeinsam, als sie denken: Beide leiden an dem Verlust einer geliebten Frau und kämpfen mit ihren persönlichen Dämonen. Für die skandinavisch-kühle Thrillerserie ist der mehrfache Oscar-Preisträger Bobby Moresco ("L.A. Crash", "Million Dollar Baby") verantwortlich. Die Geschichte der schwedisch-deutschen Koproduktion basiert auf dem Kriminalroman "Merrick" des irischen Autors Ken Bruen. In den Hauptrollen sind der "Lost"- und "Der Herr der Ringe"-Star Dominic Monaghan und Michael Nyqvist zu sehen, der durch die skandinavische Verfilmung der "Millennium"-Trilogie international bekannt wurde. ZDFneo zeigt die erste Staffel von "100 Code" in Doppelfolgen immer dienstags ab 22:30 Uhr.