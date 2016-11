Im bulgarischen Rousse verabschieden sich Crew und Passagiere von Stargast Daniel Küblböck, der zurück nach Deutschland fliegt. Für die Passagierinnen Claudia Löb und Eveline Paschke geht es in die berühmten Felsenkirchen von Ivanovo. Von so viel Kultur sind die beiden Damen aus dem Ruhrpott hin und weg. Küchen-Chef Danny Weiser und Kreuzfahrtdirektor Mirko Scheffe hat es ein bulgarisch-orthodoxer Priester mit einem eher unorthodoxen Hobby angetan. Und in Sofia lassen sich Küchen-Chef Danny Weiser und Hotelmanager Torsten Sprengel von Starkoch André Tokev inspirieren - sie kehren mit neuen Ideen für die Schiffs-Küche zurück.