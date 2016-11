Die Vereinigten Staaten von Amerika sind eine Supermacht. Sie haben den Lauf der Geschichte schon oft entscheidend mitgeprägt und werden das sicher auch in Zukunft tun. Einen Tag vor der Präsidentschaftswahl widmet sich LexiTV dem "American Way of Life ". Wie leben und erleben die US-Bürger ihren Alltag? Woher rührt der große Patriotismus der Amerikaner, die bei näherer Betrachtung doch so unterschiedlich sind? Außerdem geht es in dieser Sendung um Amerikaner mit deutschen Wurzeln, um quirlige Städte und beeindruckende Landschaften. Wie tickt Amerika? Ein spannender Blick über den großen Teich.