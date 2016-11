Zwei junge Skateboardfahrer finden eine ziemlich ramponierte Leiche auf einem Parkplatz. Hodgins und Aubrey sind als erstes am Tatort, um die Überreste zu untersuchen. Plötzlich gibt es eine heftige Explosion. Offensichtlich hat der Mörder eine Bombe im Körper der Überreste versteckt. Aubrey schmeißt sich mit einem rettenden Sprung auf Hodgins, doch Aubreys Leben hängt nun am seidenen Faden... Bei der Leiche handelt es sich um den Polizisten Thomas Gallo. Er gehörte zu einer Einheit, die einer Waffenschmugglerbande auf den Fersen war, daher vermutet Booth den Täter in diesem Umfeld. Kurz danach wird eine zweite Leiche gefunden. Die Verhaltensanalytikerin Karen Delfs vom FBI vermutet, dass der oder die Täter Probleme mit Autoritätspersonen haben. Da es immer noch keinen dringend Tatverdächtigen gibt, beschließt Booth, sich selbst als Zielobjekt zur Verfügung zu stellen, doch Aubrey kommt ihm zuvor...