Sieben Fremde erwachen an Bord einer Boeing 727 und haben keine Ahnung, wie sie in das Flugzeug gelangt sind - geschweige denn, wo die Reise in einer Höhe von 35.000 Fuß hingeht. Vom Cockpit abgeschnitten und mit einem akkuschwachen Smartphone als einzige Kommunikationsquelle erfahren sie von einem verheerenden Angriff auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Ganze Städte wurden zerstört und sind wie vom Erdboden verschluckt. Panik macht sich unter ihnen breit, schließlich könnte es sein, dass sie die einzigen Überlebenden des Landes sind. Und langsam erwächst daraus auch die Angst um ihr eigenes Leben, denn die Frage bleibt: Wo wird ihre mysteriöse Flugreise enden?