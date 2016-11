Verflixt gut zugenäht! Nach der erfolgreichen 1. Staffel im vergangenen Jahr wird im November 2016 bei VOX weiter gestichelt. In sechs neuen Folgen von "Geschickt eingefädelt" suchen Star-Designer Guido Maria Kretschmer und seine Co-Jurorin Inge Szoltysik-Sparrer, Bundesvorsitzende des Maßschneiderhandwerks, wieder nach Deutschlands bestem Hobbyschneider. Acht Kandidaten zwischen 18 und 68 Jahren, darunter drei Männer und fünf Frauen, wollen sich diesen Titel ernähen. Doch dazu müssen sie Woche für Woche zwei Aufgaben aus den Bereichen 'Nähen nach Schnittmuster', "Upcycling" oder "Maßanfertigung" nach höchsten Qualitätsanforderungen umsetzen. Jede Aufgabe hat eine ganz besondere Herausforderung in sich: Welche das ist und wie man diese meistern kann, erklärt Guido Maria Kretschmer den Zuschauern in kurzen Tutorials. Und auch den Kandidaten steht er natürlich mit Rat und Tat zur Seite. Doch umsetzen müssen sie die Ratschläge dann natürlich selbst. Wer näht das schönste Faltenkleid, das auch technisch allen Anforderungen entspricht? Und wer macht aus einem normalen Hoodie das außergewöhnlichste Party-Outfit? Am Ende jeder Woche küren Guido Maria Kretschmer und Inge Szoltysik-Sparrer jeweils das beste und das schlechteste Ergebnis. Und der Kandidat mit dem schlechtesten Resultat muss die Runde dann leider verlassen. Nur drei Kandidaten schaffen es ins große Finale und nähen dort um Ruhm, Ehre und die Siegprämie von 10.000 Euro.