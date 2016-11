Tina wird in der Küche weiterhin von ihrem neuen Chef Klaus Sperber schikaniert. David möchte sich zunächst nicht einmischen. Doch wenig später sagt er Tinas Chef die Meinung und Sperber muss sich bei Tina entschuldigen. Als sie erfährt, dass sie sich um das kranke Pferd eines Gastes kümmern soll, bietet David ihr seine Unterstützung an und die beiden übernachten im Stall. Dem Pferd geht es am nächsten Tag besser und Tina bedankt sich bei David mit einer innigen Umarmung - Clara und Adrian haben Spaß beim Fotografieren von Claras Kollektion. Desirée beobachtet die beiden, gibt sich gegenüber Adrian aber versöhnlich. Er ist erleichtert, dass Desirée seine Freundschaft zu Clara akzeptiert. Clara hingegen zweifelt an Desirées Friedfertigkeit und fragt sich, was sie im Schilde führt. Zwischen Nils und Charlotte kommt es zum Streit. Gegenüber Natascha gesteht Nils, wie sehr ihn Charlottes Misstrauen verletzt. Friedrich rät Charlotte, sich von Nils zu trennen, doch Charlotte möchte sich mit Nils versöhnen. Als Werner mitbekommt, dass Charlotte lieber ihre Stiftung aufgibt, als sich von Nils zu trennen, greift er ein. Er bittet Nils, Charlotte freizugeben, bis sich die Wogen geglättet haben. Die Sonnbichlers glauben, dass sie Melli erfolgreich ausgeredet haben, ein Restaurant für André zu pachten. Doch Melli gibt nicht auf und sucht Unterstützung bei Werner.