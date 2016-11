Sonia, der langsame Faulaffe fragt Wissper, ob sie sie nicht schneller machen kann - die schnatternden Affen nehmen sich immer die besten Früchte, weil sie viel schneller sind. Wissper ruft Erdmännchen Monty um Hilfe und der schnelle Gesell bemüht sich, Sonia das Sprinten beizubringen. So sehr sie sich auch bemüht, Sonia ist nicht schnell genug, also zeigt Wissper ihr, wie sie ihre natürlichen Fähigkeiten nutzen kann, Früchte abzupflücken, an die die Affen nicht herankommen. So kann Sonia langsam bleiben und trotzdem in den Genuss einer Mango kommen.