Wir lernen die Goldbergs aus Sicht des erwachsenen Nesthäkchens Adam kennen. Seine Schwester Erica, seinen Bruder Barry, seinen Großvater Pops, seine Mutter Beverly, seinen Vater Murray. Als Barry 16 wird, will er unbedingt den Führerschein machen, da ihn seine Eltern aber für zu blöd/unreif halten, wird daraus zunächst nichts. Pops will ihm seinen alten Wagen schenken. Was Beverly nicht zulassen will. Pops, der Adam nebenbei in die Damenwelt einführt, ist leider nicht mehr so fahrtüchtig, wie er sein sollte. Als er mit seinen beiden Enkeln deswegen im Knast landet - eskaliert es. Dabei will er Barry helfen, doch seinen Führerschein zu bekommen. Murray nimmt schließlich die Verkehrserziehung seines Sohnes in die Hand, was gründlich schief geht. Pops sieht ein, dass er seine "Pappe" abgeben muss. Er schenkt Erica seinen Wagen und Barry darf auch mal seiner Mutter hinter das Lenkrad... (keine gute Idee.) So schließt sich der Kreislauf des Autofahrens und eine Generation übergibt die Schlüssel der nächsten.