In der Nacht vom 8. auf den 9. November wird ab 0:20 Uhr ORF 2 zum Wahlsender. Nadja Bernhard führt durch die Wahlnacht gemeinsam mit Tarek Leitner, der stets aktuell die Ergebnisse der einzelnen Bundesstaaten präsentieren wird. ZiB-Auslandsressortleiter Andreas Pfeifer ist als Analytiker im Studio und wird auch auf Sendung Fragen der Zuseherinnen und Zuseher beantworten, die sie über die ZiB-Facebook-Seite stellen können. Auf dem Programm stehen darüber hinaus Reportagen, mehrere Gesprächsrunden unter der Leitung von Wolfgang Geier und Hanno Settele, Schaltungen zu Hannelore Veit ins Studio nach Washington und in die Wahlkampfzentralen von Hillary Clinton (Barbara Wolschek) und Donald Trump (Roland Adrowitzer). Auch unsere Korrespondenten in den ORF-Büros in Brüssel, Moskau, Peking, Kairo und Tel Aviv werden die Wahl aus der Sicht "ihrer" Länder kommentieren.