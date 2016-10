Auch für die Saison 2016/17 hat Eurosport die exklusiven TV- und Digitalrechte an der FIA Formel E Saison. Alle vierzehn Rennen werden im deutschsprachigen Raum live bei Eurosport und Eurosport 2 übertragen. Berichte und Interviews der Reporterteams vor Ort und eine ausführliche Highlight-Sendung runden die Berichterstattung ab. Der Rennkalender beinhaltet dreizehn Stationen in Asien, Afrika, Süd- und Nordamerika und Europa. Beim Saisonabschluss in New York werden zwei Rennen ausgetragen. Am 10. Juni ist die FIA Formel E zu Gast in Berlin. Die Formel E ist die erste FIA Formelmeisterschaft, die in rein elektrisch angetriebenen Formelrennwagen in zehn attraktiven Städten weltweit ausgetragen wird. Zehn internationale Teams mit Top-Fahrern gehen an den Start, darunter ehemalige Formel 1-Fahrer wie Nelson Piquet Jr., Sébastien Buemi oder Nick Heidfeld. Auch der mehrfache Tourenwagen-Weltmeister José María López ist in dieser Saison am Start. Titelverteidiger ist der Schweizer Sébastien Buemi, der sich den Titel im letzten Rennen knapp vor dem Brasilianer Lucas di Grassi sichern konnte. Starteten in der Premierensaison noch alle Teams mit Einheitsautos, so entwickelte sich die Formel E in der letzten Saison zu einer offenen Meisterschaft und erlaubt den Teams, ihre eigenen Antriebsstränge mit Motor und Getriebe zu entwickeln. Am 09. Oktober startet die neue Saison mit dem großen Preis von Hongkong. Eurosport ist LIVE dabei. - Rückblick auf das 1. Saisonrennen in Hongkong/China