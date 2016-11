Mr. Smith geht nach Washington Heute | ARTE | 20:15 - 22:20 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Inhalt Der naive, idealistische Jefferson Smith (James Stewart) kommt als neuer Senator aus der Provinz in die US-Hauptstadt. Dort glauben seine korrupten Parteifreunde, mit dem Landei leichtes Spiel zu haben. Doch dann entwickelt Smith plötzlich eigene politische Konzepte. Original-Titel: Mr. Smith Goes to Washington Laufzeit: 125 Minuten Genre: Komödie, USA 1940 Regie: Frank Capra Schauspieler: Jefferson Smith James Stewart Clarissa Saunders Jean Arthur Joseph Harrison Paine Claude Rains Jim Taylor Edward Arnold Hubert 'Happy' Hopper Guy Kibbee Diz Moore Thomas Mitchell