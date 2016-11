Wie gehen Krankenpfleger mit den immer größer werdenden Belastungen in ihrem Beruf um? Fallpauschalen geben vor, wie lange Patienten bleiben können, unabhängig vom Gesundheitszustand. "37 Grad" begleitet Frank, Christina und Cornelia bei ihrem anstrengenden Alltag. "Die Patienten, die hier sind, sollen Lebensfreude haben, dabei helfe ich ihnen. Denn das ist, was uns Menschen ausmacht, dass wir Lebensfreude haben bis zum letzten Atemzug." Frank Möbus ist seit 24 Jahren Krankenpfleger. Auf der Krebsstation. Immer wieder konfrontiert mit dem Tod. Das muss man erst einmal aushalten können. "Ich würde es immer wieder tun, Zuwendung ist für die Patienten wichtig". Und dafür braucht Frank Zeit. Zeit, die eigentlich nicht mehr da ist im Krankenhausbetrieb. "Wenn ich einem Patienten die Haare waschen will, muss ich mir die Zeit bei einem anderen Patienten klauen". Auch die 35-jährige Krankenschwester Christina Carneiro spürt den immer größer werdenden Zeitdruck in ihrer Arbeit, aber sie nimmt es sportlich. "Klar, krieg ich es hin, mich um alle zu kümmern, ich muss ja. Aber oft ist die Zeit zu knapp. Die Patienten dennoch gut zu pflegen, das ist ihr Anspruch. Den Druck aus dem Krankenhaus will sie nicht mit nach Hause zu Mann und Sohn nehmen. "Den Stress lass ich dort, aber wie sich der Mensch fühlt, der da im Bett liegt, das geht mir nicht aus dem Kopf. Und darüber rede ich auch oft mit meinem Mann." Je älter die Deutschen werden, desto mehr Pflegepersonal müsste es in Krankenhäusern geben, stattdessen gibt es immer weniger. Mittlerweile haben Kliniken, Schwierigkeiten ihre Stellen zu besetzen. Durchschnittlich zehn Patienten betreut ein Pfleger in deutschen Kliniken, mehr als doppelt so viele wie in den Niederlanden oder der Schweiz. "Das Krankenhaus ist mein zweites Zuhause", Cornelia Schmitt ist 51, vor 35 Jahren wurde sie Krankenschwester, heute arbeitet sie auf der Inneren als Pflegebereichsleiterin. "Wir haben viele ältere Patienten, die brauchen einfach länger. Wenn wir sie entlassen müssen, bevor sie richtig fit sind, das frustriert mich schon. Denn ich weiß, in zwei Tagen ist der Patient wieder da, und es geht ihm vielleicht schlechter als vorher." Trotz des Drucks, Cornelia liebt ihren Job. "Pflege ist schön, aber nicht, wenn man durch den Dienst hetzt". 10 km Laufen am Tag, gemeinsam mit ihrem Hund Paul, das hilft ihr, den täglichen Stress besser wegzustecken. "37 Grad" fragt Pfleger und Krankenschwestern nach der Freude am Beruf und den Belastungen. Wie gehen sie mit den immer größeren Anforderungen um? Wie wirkt sich das auf ihr Privatleben aus? Und was bedeuten diese Entwicklungen im Krankenhaus für unsere Gesellschaft?